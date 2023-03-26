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В ДТП с полуприцепом в Самарской области пострадали двое

26 марта 2023 11:31
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В ДТП с полуприцепом в Самарской области пострадали двое

25 марта 2023 года  на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 15 человек. 

Одно из ДТП произошло в 09:25 час. на 1043 км 200 м автодороги «М 5-Урал». Водитель 1979 года рождения, управляя транспортным средством «Peugeot Boxer», двигаясь со стороны г. Уфа в сторону г. Самара, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с транспортным средством «Mercedes-Benz», в составе полуприцепа, под управлением водителя 1968 года рождения.   

Водитель и пассажир  1976 года рождения автомобиля «Peugeot Boxer» госпитализированы в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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