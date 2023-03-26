В ДТП с полуприцепом в Самарской области пострадали двое

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25 марта 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 15 человек.

Одно из ДТП произошло в 09:25 час. на 1043 км 200 м автодороги «М 5-Урал». Водитель 1979 года рождения, управляя транспортным средством «Peugeot Boxer», двигаясь со стороны г. Уфа в сторону г. Самара, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с транспортным средством «Mercedes-Benz», в составе полуприцепа, под управлением водителя 1968 года рождения.

Водитель и пассажир 1976 года рождения автомобиля «Peugeot Boxer» госпитализированы в медицинское учреждение.