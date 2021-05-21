В ДТП с КАМАЗом в Самарской области пострадали двое

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20 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 11:40 в Камышлинском районе. Мужчина 1987 года рождения, управляя грузовым автомобилем «КАМАЗ», двигался по автодороге М-5 "Урал" со стороны г. Самара в направлении г. Уфа. Не выбрал скорость движения, обеспечивающуя постоянный контроль над управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на стоящий автомобиль «Лада Ларгус», под управлением водителя 1975 года рождения. От удара легковое средство отбросило на впереди стоящий в попутном направлении автомобиль «Рено», под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Лада Ларгус», мужчины 1966 и 1974 года рождения, они были госпитализированы, сообщает облМВД.