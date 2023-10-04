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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ДТП с грузовиком в Красноармейском районе погиб водитель

4 октября 2023 12:21
162
В ДТП с грузовиком в Красноармейском районе погиб водитель

3 октября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человека. 

Одно из ДТП произошло в Красноармейском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 08-20 час., водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем NISSAN JUKE двигался по автодороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в направлении г. Самара. В пути следования на 136 км выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым транспортным средством под управлением водителя 1968 года рождения. С места ДТП госпитализирован водитель грузового автомобиля, водитель легковой машины скончался на месте.

Теги: ДТП

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