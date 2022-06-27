В детском лагере села Рамено 6-летний ребенок получил открытый перелом предплечья упав с турника

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Следственным отделом Сызрани по факту травмирования ребенка 2016 года рождения в одном из детских оздоровительных лагерей проводится доследственная проверка.

26 июня сотрудникам следственного отдела поступило сообщение о поступлении в медицинское учреждение с территории детского оздоровительного лагеря, расположенного в селе Рамено Сызранского района, 6 –летнего мальчика с открытым перелома костей предплечья.

"По предварительным данным, в этот день во время вечерней прогулки ребенок забрался на перемычку в виде лестницы спортивного сооружения «рукоход - турникет», расположенную на высоте более 2,5 метров, откуда упал на землю. В результате произошедшего мальчик получил травмы, с которыми был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР СО