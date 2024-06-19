В Чите на территории гаражного бокса сгорели шесть машин из-за подожженного тополиного пуха

73

Шесть автомобилей сгорели на территории гаражного бокса в Чите из-за подожженного пуха, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Полиции Забайкалья.

"Вечером 18 июня на территории гаражного бокса, арендуемого автошколой, произошло возгорание автомобилей. Огнем уничтожены шесть отечественных транспортных средств... Сотрудники полиции в результате осмотра места происшествия, просмотра камер видеонаблюдения и опроса свидетелей установили, что основной версией возгорания автомобилей является поджог тополиного пуха", - говорится в сообщении.

Уточняется, что установлен 12-летний школьник, который поджигал тополиный пух в непосредственной близости от гаражного бокса. Он опрошен в присутствии законных представителей.