В Челно-вершинском районе при столкновении с автомобилем погибла велосипедистка

По предварительной информации Госавтоинспекции на территории Челно-Вершинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.
10 июля в 20:45 час. на автодороге обводная с. Челно-Вершины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ 21104 и велосипеда.
На месте ДТП женщина-велосипедист 1958 г.р. получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
На месте работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.