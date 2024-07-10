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В Челно-вершинском районе при столкновении с автомобилем погибла велосипедистка

10 июля 2024 22:44
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На месте работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

По предварительной информации Госавтоинспекции на территории Челно-Вершинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. 

10 июля в 20:45 час. на автодороге обводная с. Челно-Вершины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ 21104 и велосипеда. 

На месте ДТП женщина-велосипедист 1958 г.р. получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. 

На месте работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Теги: ДТП

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