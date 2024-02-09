В Челно-Вершинском районе изъят контрафактный алкоголь

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Сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы в селе Челно-Вершины в вечернее время суток остановили для проверки документов автомобиль Toyota Camry. 24-летний водитель во время общения с полицейскими заметно нервничал, сотрудники ДПС приняли решение провести личный досмотр и досмотр автомобиля.

В присутствии понятых в салоне машины инспекторы обнаружили коробки, содержащие различную алкогольную продукцию без акцизных марок. Выяснилось, что сопроводительных документов на перевозимый товар у водителя не оказалось.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Водителя доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно проведенной экспертизе установлено, что содержимое бутылок изготовлено на основе этилового спирта. Общий объем несертифицированного алкоголя составил более 250 литров.

В настоящее время в отношении задержанного за правонарушение, предусмотренное ст.14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции» собран административный материал, который будет направлен в Мировой суд для принятия решения по существу.

Полицейские напоминают: незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.