В Чапаевске задержан сотрудник полиции, подозреваемый в угоне автомобиля

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15 октября около двух часов ночи в полицию за помощью обратился водитель такси, 1995 года рождения. Он сообщил, что неизвестный ему ранее мужчина неправомерно завладел автомобилем «Renault Logan» и скрылся.

В ходе проведения комплекса мероприятий оперативниками собственной безопасности регионального Главка и сотрудниками территориального органа внутренних дел в течение двух часов по месту жительства задержан местный житель, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Согласно результатам медицинского освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение.

В дальнейшем установлено, что задержанный является сотрудником ОМВД Чапаевска.

Собранные оперативниками материалы были направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

При подтверждении вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время обвиняемый задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО