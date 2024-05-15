В Чапаевске столкнулись три машины, пятеро пострадавших

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14 мая зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Чапаевске. В 17-55 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Советская и ул. Гражданская 28-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta не предоставил преимущество в движении транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстка и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21120, под управлением 40-летней женщины-водителя, от удара который отбросило на ВАЗ 21102, под управлением 53-летнего водителя. С места ДТП водитель и 49-летняя женщина-пассажир Lada Granta, водитель и пассажиры 15 и 39 лет ВАЗ 21120 доставлены в медицинское учреждение.