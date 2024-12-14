В Чапаевске директор организации не выплатил 157 млн налогов

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Чапаевский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя организации. Он признан виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).

Суд установил, что в период с 2017 по 2019 год учредитель и директор ООО «Строительные решения» представлял в налоговый орган декларации, содержащие недостоверные сведения, умышленно занижая налогооблагаемую базу. В результате фирма уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 157 млн рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Вопрос взыскания причиненного ущерба рассматривается в рамках арбитражного судопроизводства.