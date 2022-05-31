В Чапаевске автомобилистка врезалась в дерево, пострадал ребенок

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30 мая на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:00 в г. Чапаевске. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 27 - летняя женщина - водитель, управляя автомобилем «Chevrolet Niva», около дома №74 по ул. Железнодорожной не справилась с управлением и допустила наезд на бордюрный камень по правой стороне по ходу движения с последующим наездом на препятствие – дерево. С места ДТП госпитализирован несовершеннолетний пассажир.