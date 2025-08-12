В Борском районе в ДТП пострадали трое 14-летних подростков

101

В Борском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, после которого госпитализированы трое несовершеннолетних. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: примерно в 22-00 час. на 0,25 км а/д «Гвардейцы – Мойка – Заплавное» 14-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами на мопеде перевозил 14-летнего пассажира и совершил наезд на 14-летнего пешехода, который двигался в наушниках, ограничивающих звуковую слышимость дорожного движения. Материалы о ДТП направлены в КПН администрации района.