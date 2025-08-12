Я нашел ошибку
Главные новости:
В Турции предложили отказаться от шведского стола
В Турции предложили отказаться от шведского стола
Госдума предложит изменение подходов к домашнему заданию школьников
Госдума предложит изменение подходов к домашнему заданию школьников
Один самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в Самаре
Один самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в Самаре
в Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
В Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
В Безенчукском районе загорелось 200 тонн тюков сена
В Безенчукском районе загорелось 200 тонн тюков сена
Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара состоится в выходные
Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара состоится в выходные
В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи
В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи
Самарский Росреестр зафиксировал рост регистрации ИЖС
Самарский Росреестр зафиксировал рост регистрации ИЖС
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.11
EUR 92.95
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Борском районе в ДТП пострадали трое 14-летних подростков

12 августа 2025 12:52
101
В Борском районе в ДТП пострадали трое 14-летних подростков

В Борском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, после которого госпитализированы трое несовершеннолетних. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: примерно в 22-00 час. на 0,25 км а/д «Гвардейцы – Мойка – Заплавное» 14-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами на мопеде перевозил 14-летнего пассажира и совершил наезд на 14-летнего пешехода, который двигался в наушниках, ограничивающих звуковую слышимость дорожного движения. Материалы о ДТП направлены в КПН администрации района.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
12 августа 2025, 13:20
В Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
Кроме того, сообщается о семи пострадавших. Происшествия
140
К сожалению в результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.
11 августа 2025, 21:14
Смертельное ДТП: на федеральной дороге в районе поселка Старый Буян столкнулись «Сузуки» и «Лада Приора»
К сожалению в результате ДТП есть пострадавшие и погибшие. Происшествия
509
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
11 августа 2025, 13:25
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Все они попали в больницу.  Происшествия
302
В центре внимания
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
72
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
182
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
89
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
162
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
160
Весь список