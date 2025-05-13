В Большечерниговском районе загорелся самосвал, пока водитель спал в кабине

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Информация о происшествии поступила в 02:58 13 мая на пункт связи пожарно-спасательной части № 133. Изначально указывали, что в селе Большая Черниговка горит гараж.

По прибытии дежурный караул установил, что на улице Советской большегруз HOWO объяло открытое пламя. В ту ночь водитель автомобиля как раз решил спать в кабине. К сожалению, он пострадал — получил ожоги. Его пришлось доставить в больницу.

В 3:25 огонь смогли полностью ликвидировать. На месте происшествия работали спасатели, сотрудники полиции и медработники, пишет ГТРК-Самара.