В Большечерниговском районе машина улетела в кювет

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5 августа зарегистрировано 16 ДТП с пострадавшими.

В 12:45 в Большечерниговском районе на 149 км 189 м автодороги Самара – Большая Черниговка – до границы с республикой Казахстан. Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигаясь со стороны республики Казахстан в направлении села Большая Черниговка нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Водитель госпитализирован в медицинское учреждение.