В Большечерниговском районе двое пострадали в ДТП

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21 января на территории региона зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Большечерниговском районе в 21:50 на 161 км 975 м автодороги «Самара – Большая Черниговка». Водитель 1996 года, управляя автомобилем «Lada Priora», двигаясь со стороны с. Большая Черниговка в направлении границы с Республикой Казахстан, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. С места ДТП водитель автомобиля «Lada Priora» и его пассажир 2003 года рождения (сидел на правом пассажирском сиденье) госпитализированы.