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В Большечерниговском районе 24-летний водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших

19 октября 2024 13:29
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В Большечерниговском районе 24-летний водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших

18 октября на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 

Одно из ДТП произошло в 07:00 в Большечерниговском районе. 24-летний водитель, управляя автомобилем  Kia Rio , двигался по автодороге А-300 «Самара Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан». В пути следования, на 135 км указанной дороги, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель и два пассажира 30 и 33 лет с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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