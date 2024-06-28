В Богатовском районе с чиновников требуют компенсацию вреда за нападение собак на 5 детей

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В Богатовском районе суд рассмотрит 5 исков о взыскании с чиновников компенсации морального вреда за нападение безнадзорных животных на несовершеннолетних местных жителей. Заявления о возмещении ущерба в интересах детей подала прокуратура. Об этом сообщается на сайте контрольного органа 28 июня 2024 года.

Проверка показала, что муниципалитет неудовлетворительно следит за отловом безнадзорных животных на территории района. В минувшем году подрядчику направлялись только 3 заказ-наряда по обращениям жителей.

На основании заявок на территории района отловили, стерилизовали и чипировали, а потом выпустили на волю 12 псов. Но в течение года в районную больницу обратились 13 человек, пострадавших от нападений бездомных животных. Среди них были и дети. Поэтому контрольный орган обратился в суд, пишет СитиТраффик.