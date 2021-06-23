В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза и шквальный ветер

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, с сохранением вечером».



Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует: