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В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза и шквальный ветер

23 июня 2021 13:13
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В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза и шквальный ветер

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, с сохранением вечером».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

  • - при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
  • - важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
Теги: штормовое предупреждение гроза желтый уровень опасности

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