В Безенчукском районе проводят проверку по факту ДТП в котором погиб человек

В Безенчукском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП в котором погиб человек. 19 сентября в 21:3545-летний водитель Lada Vesta, двигаясь со стороны п. Осинки в направлении с. Приволжья на 6,5 км автодороги «Осинки-Приволжье», при совершении обгона попутного транспортного средства, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, совершил наезд на пешехода - 38-летнего мужчину, находившегося на обочине, по ходу движения транспортного средства. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда "скорой помощи".