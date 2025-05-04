В Безенчукском районе легковушка столкнулись с грузовиком

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Еще одно дорожно-транспортное происшествие 3 мая произошло в 10:50 в Безенчукском районе. 36-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Cerato, двигалась по улице Быковского поселка городского типа Безенчук. В пути следования, возле дома №70Б, при повороте налево на регулируемом перекрестке, не уступила дорогу и допустила столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ в составе полуприцепа, под управлением 40-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. Пассажир седана - 66-летняя женщина госпитализирована.