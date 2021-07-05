В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС

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Режим ЧС муниципального масштаба ввели в Бахчисарайском районе Крыма, который пострадал от паводка, сообщила РИА Новости глава администрации района Людмила Пучкова.

В Крыму на 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений. По последним данным, один человек пропал без вести.

"Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", - сказала Пучкова.

По ее словам, комиссия уже приступила к составлению реестра пострадавших от стихии домов, сообщает РИА Новости.

"Завтра выедет на место комиссия оценивать ущерб", - сказала Пучкова.

Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС.