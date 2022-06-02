В Автозаводском районе Тольятти 156 спасателей тушили крупный пожар 

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Сообщение о пожаре на ул. Спортивной, 31 в Автозаводском районе Тольятти поступило в дежурную смену в 14.07.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит горение помещений летней кухни с последующем переходом огня на кровлю здания кафе. Объявлен ранг вызова – «Пожар № 2».

Для ликвидации пожара были проложены 2 магистральные линии, подано 7 пожарных стволов. Для поиска и эвакуации пострадавших было задействовано 9 звеньев газодымозащитной службы.

Руководил тушением пожара начальник 31 пожарно-спасательного отряда Максим Кульбачный.

В 15.49 пожар был локализован на площади 250 кв. м, в 17.37 полностью ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлекались 156 человек и 36 ед. техники.

Наиболее вероятная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО