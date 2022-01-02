В аварии с автобусом под Рязанью пострадали 22 человека

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Количество пострадавших после ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до 22. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"22 человека пострадали, из которых 12 госпитализированы, 10 отпущены домой", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что двое детей находятся в больнице, три человека в реанимации. Ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В пресс-службе администрации Астраханской области также добавили, что вопрос с транспортировкой в регион тел погибших в данный момент решается властями. Также глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял на контроль оказание помощи пострадавшим. Уточняется, что рейс совершал автобус "Неоплан Ситилайнер", принадлежащий ООО "Транслайн" Астрахань.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас работает прямая линия Министерства здравоохранения Астраханской области и телефоны горячей линии на базе ГУ МЧС России по Рязанской области.

ДТП произошло в воскресенье в 05:45 мск возле села Вослебово Скопинского района. По предварительной информации, автобус "Неоплан" наехал на опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находились 49 пассажиров, погибли пятеро, в том числе водитель автобуса.

Фото: соцсети