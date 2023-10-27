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В Алексеевском районе уже не в первый раз задержали пьяного водителя

27 октября 2023 10:14
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В Алексеевском районе уже не в первый раз задержали пьяного водителя

Жителя Алексеевского района ранее лишили права управления транспортным средством за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но он все равно ездил по сельским дорогам.

В октябре текущего года, находясь на маршруте патрулирования на улице Спортивной села Алексеевка Самарской области экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль ВАЗ 1113, под управлением мужчины 1978 года рождения, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения.

Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил категорическим отказом. Охранника одного из местных производств доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» Госавтоинспекторы выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортным средствами.

Соответствующих выводов правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Отделением дознания ОП по Алексеевскому  району МО МВД России «Нефтегорский» в отношении ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Теги: БДД

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