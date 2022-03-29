В аэропорту «Курумоч» самарские таможенники задержали коммерческую партию IPhone

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При проведении таможенного контроля сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара выявили в ручной клади пассажира коммерческую партию смартфонов Apple IPhone 13 Pro и 13 Pro Max общей стоимостью более 3,5 млн рублей.

Гражданин следовал «зеленым» коридором, заявив тем самым об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако при таможенном досмотре его багажа сотрудники обнаружили 25 смартфонов Apple IPhone 13 Pro Max и 5 смартфонов Apple IPhone 13 Pro. По результатам таможенного контроля принято решение о невозможности отнесения партии IPhone, состоящей из 30 устройств к товарам, предназначенным для личного пользования.

По данному факту Самарской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.)

Товар изъят.