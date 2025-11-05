В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после просмотра фильма в кинотеатре

60

Пятнадцать человек, среди которых восемь несовершеннолетних, получили ожог глаз после просмотра кинофильма в одном из кинотеатров Абакана, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в кинотеатре в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа.

"После просмотра кинофильма пятнадцать посетителей, в числе которых 8 несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с ожогами глаз в результате воздействия света бактерицидной лампы. В настоящее время 15 пострадавших признаны потерпевшими по уголовному делу, в ближайшее время они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках следствия будут проведены экспертизы, которые установят тяжесть вреда здоровью, причиненного пострадавшим.