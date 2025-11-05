Я нашел ошибку
По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в кинотеатре в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа.
В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после просмотра фильма в кинотеатре
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
По итогам Кубка России по гонкам дронов в Самаре сформируется окончательный состав сборной России по гонкам дронов.
Более 60 пилотов сражаются по гонкам дронов на Кубке России в Самаре
В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему.
На Самарской станции скорой помощи работают две комнаты психологической разгрузки
Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной.
Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года
Глава Октябрьского района Сергей Радько подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов.
Более 300 жителей Октябрьского района Самары воспользовались «Автобусом здоровья»
Главная цель масштабного проекта – продемонстрировать возможности инновационного спорта как эффективного инструмента для социальной адаптации и физической реабилитации бойцов.
В Самаре дан старт масштабному фиджитал-турниру «Кубок Победы. Волга» для участников СВО
Федерация фиджитал спорта и РУСАДА уже начали активную антидопинговую работу.
"Россия — спортивная держава!: федерация фиджитал спорта и РУСАДА подписали стратегическое соглаш ение о сотрудничестве
В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после просмотра фильма в кинотеатре

5 ноября 2025 20:44
60
По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в кинотеатре в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа.

Пятнадцать человек, среди которых восемь несовершеннолетних, получили ожог глаз после просмотра кинофильма в одном из кинотеатров Абакана, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в кинотеатре в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа.

"После просмотра кинофильма пятнадцать посетителей, в числе которых 8 несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с ожогами глаз в результате воздействия света бактерицидной лампы. В настоящее время 15 пострадавших признаны потерпевшими по уголовному делу, в ближайшее время они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках следствия будут проведены экспертизы, которые установят тяжесть вреда здоровью, причиненного пострадавшим.

