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В 2023 году пожарно-спасательные подразделения Самарской области 128 раз выезжали на тушение автомобилей

16 января 2024 09:53
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В 2023 году пожарно-спасательные подразделения Самарской области 128 раз выезжали на тушение автомобилей

В последние два дня пожарно-спасательные подразделения 4 раза выезжали на тушение горящих автомобилей.

Рано утром, 13 января, на улице Партизанской в Железнодорожном районе Самары горел автомобиль «Лада Гранта». Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь, но, к сожалению, в результате пожара пострадали 2 человека: мужчина 1984 г.р. и женщина 1985 г.р.

Причиной возгорания явилась неисправность механизмов транспортного средства.

Еще один пожар произошел в этот же день. В мкр. Крутые Ключи Красноглинского района горел автомобиль «Шевроле Лачетти». Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

 14 января пожарные подразделения привлекались для тушения еще 2 автомобилей.

В Автозаводском районе Тольятти горел моторный отсек «Нивы», а в с. Елховка Елховского района горел автомобиль «Лада Калина». Причины обоих происшествий – короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

Многим еще памятен пожар, произошедший с участием трех автомобилей, горевших 8 января текущего года на улице Стара Загора в Самаре. На месте вызова горели автомашины «Тойота Рав 4», «Лада Калина» и «Газель».

Причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов одного из транспортных средств. Пострадавших нет.

В 2023 году пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области 128 раз выезжали на тушение автотранспортных средств.

Основными причинами пожаров явились:

1. нарушение правил устройства и эксплуатации автомобиля;

2. аварийный режим работы электропроводки;

3. поджог.

Сотрудники Главного управления напоминают, в случае возникновения пожара в автомобиле:

- немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с мобильного «101»;

- при тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая вещество в направлении от края к центру очага;

- при тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его палкой или монтировкой, желательно сбоку, так как возможен выброс пламени;

- направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей;

- не приступайте к тушению, если Вы в промасленной одежде или руки смочены бензином – это крайне опасно;

- при невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак;

- если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, необходимо взломать двери или выбить стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащив пострадавшего из машины, вызовите медицинских работников и окажите ему первую помощь, постарайтесь отправить его в ближайший медпункт.

Для предупреждения возникновения пожаров на автотранспорте необходимо:

- внимательно следить за состоянием электрооборудования. Грамотно производить устранение неисправностей. Так, при неправильном (простая скрутка) или плохом соединении провод перегреется и в результате воспламенится;

- для исключения случаев поджогов автомобили рекомендуется оставлять на охраняемой автостоянке (особенно в ночное время), так как большинство пожаров происходит во дворах жилых домов, когда автотранспорт без присмотра;

- пожар в машине можно распознать практически сразу: запах горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота;

- помните, что пожар в автомобиле распространяется быстро, за 20 минут легковой автотранспорт сгорает полностью.

Теги: МЧС Пожар

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