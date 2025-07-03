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Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник

3 июля 2025 11:52
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Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
 

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, пишет Сова.

- Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром на территории региона силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы. Напомню, что в Самарской области действуют временные ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры, - написал глава региона.

Напомним, в Самарской области рано утром 3 июля объявили опасность атаки беспилотников и отменили авиарейсы.

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