Утром 22 июля над Самарской областью сбили несколько беспилотников

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

- Уважаемые жители Самарской области! Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Жертв и разрушений нет, - написал глава региона.



Вячеслав Федорищев подчеркнул: в целях безопасности на территории области вводились временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военным подавлять БПЛА противника.



- Прошу относиться с пониманием, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, - отметил губернатор.



МЧС России 22 июля в 1:41 объявило опасность атаки БПЛА в Самарской области. Ее отменили в 8:40.

В аэропорту Курумоч ночью вводились ограничения на полеты гражданских воздушных судов. В Росавиации рассказали, что они были сняты в 6:58.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что над 63-м регионом дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 3 БПЛА самолетного типа, пишет Сова.