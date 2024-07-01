УФАС возбудило дело в отношении «Самарских терм»

186

Самарское управление антимонопольной службы обратило внимание на «Самарские термы». Сигнал поступил от самарского управления Роскомнадзора. Ведомство не устроила реклама на странице терм в «ВКонтакте».

— Из заявления и скриншотов видно, что на странице «Самарские Термы» в социальной сети в декабре был опубликован пост о новогоднем розыгрыше призов, требующем подписки на сообщество партнерской компании «Мидии и Гады» с прикрепленной ссылкой, — сообщили в УФАС.

Суть претензии в том, что в розыгрыше был призыв к участию и ссылки на другие сообщества, а меток «Реклама» и информации о рекламодателе в посте не было. Это признали нарушением федерального закона «О рекламе». В отношении ООО «Самарские Термы» возбудили соответствующее дело, пишет 63.ру.