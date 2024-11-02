Учительница из Сергиевского района лишилась собственных накоплений и кредитных средств, поверив мошенникам

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В одном из мессенджеров 58-летней жительнице городского поселения Суходол поступило сообщение с аккаунта начальницы о том, что специальные службы проверяют ее на причастность к преступной деятельности.

После этого женщине позвонил якобы куратор их школы, который сообщил, что некто пытался перевести с ее банковского счета определенную денежную сумму на счет зарубежных учреждений, подчеркнув, что транзакция была пресечена, но если не остановить процесс, то ее привлекут за пособничество террористическим организациям.

На протяжении нескольких дней с потерпевшей связывались неизвестные, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных структур, рассказывали, как злоумышленники добрались до ее счета и утверждали, что деньги нужно перевести на «безопасный» счет.

Поверив звонившим женщина сообщила им, какие суммы хранятся на ее банковских счетах, после чего сняла деньги и перевела их по реквизитам, указанным собеседниками. Позже ей сообщили, что в одном из банков на нее открыто кредитное обязательство, и чтобы его закрыть – нужно исчерпать весь кредитный потенциал. Так женщина оформила несколько кредитов и вновь перевела деньги на тот же, «безопасный», счет. Только переведя злоумышленникам более полутора миллионов рублей она поняла свою ошибку и обратилась в полицию, передает пресс-служба ГУ МВД СО.