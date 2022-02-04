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Ученые из Нидерландов выступили в защиту элеватора в Самаре

4 февраля 2022 11:11
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Ученые из Нидерландов выступили в защиту элеватора в Самаре

Ученые из Нидерландов выступили в защиту элеватора, возведенного в 1970-х годах на Хлебной площади в Самаре. Представители международного архитектурного сообщества подготовили открытые письма к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и главе города Самары Елене Лапушкиной, с просьбой сохранить элеватор. Об этом пишет издание strelkamag.com. 

Напомним, что в апреле 2021 года элеватор не вошел в перечень объектов культурного наследия региона. А это значит, что здание могут просто на просто снести. В том числе, на судьбу элеватора повлияло отсутствие сведений о техническом состоянии. В связи с этим неясно, пригодна ли постройка для дальнейшей безопасной эксплуатации. Здание элеватора уже несколько лет заброшено, но не так давно в нём предлагали обустроить центр современной культуры.

Также специалисты пояснили, что если элеватор признают памятником архитектуры, то его нельзя будет реанимировать должным образом, поскольку статус объекта культурного наследия накладывает определенный перечень ограничений. 

В открытом письме ученые международного архитектурного сообщества посоветовали властям обратить внимание на сохранение уникального индустриального объекта:

"Здание ещё только предстоит признать памятником и образцом модернистской архитектуры. Это сильно усложняет задачу по его сохранению. Мы хотели бы посоветовать провести независимую техническую экспертизу состояния здания и разработать уместный план его ремонта с приспособлением под новые функции... Мы надеемся, что Самарский элеватор будет отреставрирован, наполнится новыми функциями и останется частью идентичности Самары", - говорится в письме. 

В последнее время число поставленных под госохрану архитектурных сооружений растет. Так, в январе 2022 года в Самаре памятником культурного наследия стал 27 квартал, который находится в границах улиц: Молодогвардейская, Пионерская, Галактионовская и Венцека, пишет ГТРК Самара. 

Фото: Скриншот фильма ГТРК "Самара" "Град потаенный"

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