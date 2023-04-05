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Участниками травли ученицы в жигулевской школе занялась полиция

5 апреля 2023 12:32
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Участниками травли ученицы в жигулевской школе занялась полиция

Руководство жигулевской школы, где ученица упала с высоты, заподозрили в халатности. Об этом по итогам экстренного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сообщил глава города Илья Сухих.

ЧП случилось 3 апреля. Ученица 7-го класса упала с высоты. Пострадавшую оперативно доставили в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу, пишет 63.ру.

Причину происшествия сейчас выясняют следователи. По предварительным данным, случилось оно из-за травли девочки, а предшествовала ему драка с другим учеником. Видео выложили в социальные сети.

— Мы видим целый набор вопиющих нарушений: халатность, попустительское отношение к атмосфере в школьном коллективе, замалчивание конфликтных ситуаций и драк. В каком состоянии должен быть ребенок, чтобы пойти на такое?! И как долго девочка терпела подобное? Малейшие конфликтные ситуации нужно сразу разбирать с привлечением психологов, при необходимости приглашать полицейских. Школа обязана пресекать подобное на корню, отрабатывать с соответствующими службами при необходимости, — прокомментировал итоги заседания комиссии мэр Жигулевска Илья Сухих.

По его словам, сейчас полицейские работают с классом, ученики которого стали участниками этого инцидента.

— Тех, кто принимал участие в травле девочки, возьмут на особый контроль. Лично буду следить за ходом разбирательства. И виновные обязательно будут наказаны, — добавил мэр.

Директор школы участие в разбирательстве не принимала. Она попала в больницу с сердечным приступом.

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