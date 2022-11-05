У жителя Шигонского района нашли пистолеты, обрез и патроны

196

В Шигонском районе оперативники задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Сотрудники полиции в присутствии понятых провели осмотр частного дома, где проживает подозреваемый и придомовой территории. В погребе полицейские обнаружили и изъяли два предмета, похожих на пистолеты барабанного и магазинного типа, обрез одноствольного охотничьего ружья, патроны в количестве 49 штук и три автоматных магазина.

Изъятое полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Согласно полученным результатам, подозреваемый хранил в погребе два газовых пистолета, не пригодный для стрельбы из-за обширного поражения коррозией спускового механизма обрез охотничьего ружья и патроны, изготовленные промышленным способом калибра 5,45мм, из которых 32 являются пригодными для произведения выстрела.

Согласно данным сотрудников полиции, задержанный в текущем году привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Подозреваемый пояснил полицейским, что все предметы нашел на окраине поля за селом в 2015 году и хранил без цели сбыта в погребе «на всякий случай». О том, что хранение оружия и боеприпасов запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

В отношении жителя Шигонского района за нарушение правил хранения оружия и патронов к нему сотрудники полиции составили административный протокол, предусмотренный ст.20.8 КоАП РФ. В настоящее время материалы направлены в Мировой суд для принятия решения.

Кроме того в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.