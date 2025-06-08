У жителя Приволжского района изъяли более 900 г марихуаны

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В ходе оперативных мероприятий сотрудникам Отдела МВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что местный житель 1972 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью отработки полученных сведений сотрудники уголовного розыска выехали по месту жительства мужчины. Полицейские в присутствии понятых провели осмотр надворных построек и жилища.

В доме и на чердаке сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли пакеты с измельченным веществом, предположительно, растительного происхождения, высушенные части растений зелено-коричневого цвета, и вещество черного цвета.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр Главного Управления МВД России по Самарской области. Исследование показало, что изъятое является наркотикосодержащими веществами – марихуаной, общей массой более девятисот грамм и тетрагидроканнабинолом, массой 0,8 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Ранее судимый за аналогичное преступление мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что наркосодержащие растения собирал в поле и хранил дома для личного потребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.