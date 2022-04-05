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У жителя Кинель-Черкасского района полицейские изъяли свыше 640 граммов марихуаны

5 апреля 2022 09:39
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У жителя Кинель-Черкасского района полицейские изъяли свыше 640 граммов марихуаны.

В начале марта текущего года в ОМВД России по Кинель-Черкасскому району обратилась женщина, которая сообщила, что ее мужу причинил побои односельчанин.

Сотрудники полиции в ходе проведения проверки опросили заявительницу и ее мужа 1972 года рождения, приняли у него заявление о привлечении к ответственности мужчины, который ударил его кулаком в лицо. Супруги сообщили адрес, где проживает обидчик - полицейские провели осмотр места происшествия, опросили и задержали ранее судимого за разбой и кражу   местного жителя 1990 года рождения.

Во время осмотра частного дома сотрудники полиции в спальне на кровати обнаружили части растений в высушенном состоянии. Хозяин дома пояснил, что это марихуана, которую он собрал и высушил в декабре прошлого года для личного употребления.

Согласно исследованию, проведенному в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области, установлено, что изъятые части растения содержат вещество, которое является наркотическим - марихуана общей массой свыше 640 граммов, что законодатель относит крупному размеру.

Уголовное дело передано в суд.

В ходе расследования уголовного дела местные жители примирились, мужчина 1972 года рождения от дачи показаний по побоям и прохождения судебно-медицинской экспертизы отказался.

Теги: Стоп Наркотик

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