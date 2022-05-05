У жительницы Сызранского района изъято более 8 кг черной икры осетра, калуги и белуги

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В конце 2019 года в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жительницы Сызранского района, причастной к незаконному приобретению, хранению, перевозке и продаже особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ для дальнейшего сбыта.

При обследовании автомобиля задержанной, места жительства, а также торговой точки, принадлежащей женщине, сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято более 8 кг черной икры осетра, калуги и белуги.

В апреле 2021 года на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области следственным отделом по

г. Сызрань СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ.

Сызранским районным судом Самарской области женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно.

Фото предоставлено УФСБ России по Самарской области.