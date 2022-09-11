У жительницы Самарской области зажало палец в промышленной мясорубке

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9 сентября спасателям Поисково-спасательного отряда Самарской области пришлось выполнять буквально ювелирную работу. В поселке НПС «Дружба» села Лопатино Волжского района у женщины зажало палец в промышленной мясорубке. Для проведения спасательных работ в 10.40 на место происшествия была направлена дежурная смена спасателей. Используя специальный инструмент, спасатели разрезали горловину мясорубки и освободили руку пострадавшей. Женщине была оказана медицинская помощь. В 11.27 спасательные работы были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.