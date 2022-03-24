У ТТУ в Самаре отсудили крупную сумму из-за сбитой трамваем пенсионерки

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Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск супруга погибшей в ДТП женщины. Муниципальному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» предстоит компенсировать ему моральный и материальный ущербы.

Авария произошла 12 октября на проспекте Ленина. По информации ГИБДД, 79-летняя женщина переходила трамвайные пути на проспекте Ленина в неположенном месте. Здесь на нее наехал трамвай. От удара пенсионерку отбросило на Lada Granta, которая ехала позади. От полученных травм пожилая женщина скончалась.

— Полицейские отказали в возбуждении уголовного дела по факту ДТП из-за отсутствия в действиях водителя трамвая признаков состава преступления. Однако в соответствии с Гражданским кодексом РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины в случаях, когда вред причинен жизни гражданина источником повышенной опасности, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Ведомство поддержало иск мужа погибшей женщины. Суд требования удовлетворил частично. Теперь ТТУ должно выплатить мужчине 74 тысячи рублей в качестве компенсации материального вреда и 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако решение суда в законную силу не вступило. ТТУ может обжаловать его в вышестоящей инстанции, пишет 63.ру.