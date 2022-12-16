У ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре снесли заброшенный квартал

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В Самаре преобразилась территория возле площади Кирова, рядом с ТЦ «Вива Лэнд». Здесь сравняли с землей так называемый «мертвый квартал»: расселенные и заброшенные двухэтажки в границах улиц Каховской, Свободы, проспекта Кирова. Посмотрите, как жутко они выглядели, в нашем фоторепортаже.

На образовавшемся пустыре остались только два здания администрации Кировского района, которые в перспективе планируют перенести.

А на освободившейся территории планируется строительство второй очереди торгового центра «Вива Лэнд», пишет 63.ру.