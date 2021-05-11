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У тольяттинки арестовали LADA Priora за неоплаченные штрафы ГИБДД

11 мая 2021 10:16
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У тольяттинки арестовали LADA Priora за неоплаченные штрафы ГИБДД

Жительница г. Тольятти, неоднократно нарушающая ПДД и не оплачивающая штрафы, полностью погасила долг свыше 135 тысяч рублей после ареста судебными приставами ее автомобиля.  

В отношении автоледи, которая неоднократно нарушала правила дорожного движения и была оштрафован на сумму свыше 59 тысяч рублей, в Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти на исполнении находилось 76 исполнительных производств.

Должнице неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении нее мер принудительного характера. Однако автоледи продолжала уклоняться от оплаты штрафов. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 76 тысяч рублей и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства  LADA Priora.

В отношении автомобиля женщины судебные приставы завели разыскное дело. В ходе розыска установили местонахождение транспортного средства LADA Priora. Должнице предоставили возможность оплаты задолженности на месте с помощью POS-терминала, однако  автоледи отказалась. Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнице автомобиля LADA Priora составлен акт описи и ареста имущества. Транспортное средство изъяли и передали на ответственное хранение в специализированную организацию. Женщине разъяснили, что в случае непогашения задолженности автомобиль передадут на реализацию. 

Узнав об этом, должница оплатила долги в сумме свыше 135 тысяч рублей.

Теги: арест судебные приставы штраф

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