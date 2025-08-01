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У сызранки из подъезда украли велосипед на 13 тысяч рублей

1 августа 2025 12:39
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У сызранки из подъезда украли велосипед на 13 тысяч рублей

В Сызрани в полицию  поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила о том, что, с лестничной площадки многоквартирного дома похищен принадлежащий ей велосипед. Со слов заявителя причиненный материальный ущерб составил 13 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские осмотрели место происшествия, подробно опросили заявительницу и очевидцев произошедшего. В ходе опроса хозяйка пропавшего велосипеда пояснила оперативникам, что хранила транспортное средство на первом этаже многоквартирного дома, не пристегнутым противоугонными приспособлениями. Самостоятельные поиски транспортного средства не увенчались успехом и она обратилась за помощью в полицию.

Полицейские при отработке мест возможного сбыта похищенного обнаружили в одном из комиссионных магазинов залоговые документы на велосипед, схожий по приметам с похищенным, выданные на имя местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления.

Версию о его причастности к совершению противоправного деяния подтвердили и кадры с видеозаписи, изъятые в магазине. Оперативники установили местонахождение 45-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что, увидев открытые двери подъезда и не пристегнутый велосипед, решил похитить его и сдал в ломбард, а вырученные денежные средства в размере 5 тысяч рублей потратил на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Идет поиск похищенного имущества.

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