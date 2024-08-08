У ряда пользователей в России окончательно лег YouTube

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У части пользователей в России лёг YouTube. В приложении не загружаются ни главная страница, ни ролики, сайт тоже не открывается, жалуются пользователи.

Между тем вариант с замедлением скорости YouTube назвали ранее более реалистичным, чем полная блокировка видеохостинга.

Скорость загрузки видеороликов и их качество снизились на хостинге YouTube с середины июля.

При этом официальной причиной замедления называли технические проблемы на оборудовании Google в РФ, поскольку трафик значительно вырос, однако инфраструктура не обновляется и не выдерживает нагрузку, пишет МК.