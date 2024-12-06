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У нетрезвого водителя в Самаре конфисковали Мерседес

6 декабря 2024 10:36
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У нетрезвого водителя в Самаре конфисковали Мерседес

Судебные приставы Советского района г. Самары конфисковали у мужчины «Mersedes» за то, что он повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроссовер передали в зону проведения специальной военной операции.

Житель г. Самары был остановлен сотрудниками ДПС по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Установлено, что ранее он уже был  подвергнут административному наказанию и ему было запрещено садиться за руль. 

Кроме того, мужчина имел видимые признаки алкогольного опьянения, однако от медосвидетельствования отказался. Суд признал жителя г. Самары виновным в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Помимо основного наказания, судья постановил конфисковать автотранспортное средство, на котором было совершено преступление.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары возбудили исполнительное производство. Кроссовер конфисковали и передали в воинскую часть для отправки в зону проведения СВО.

Теги: Судебные приставы

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