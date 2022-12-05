У бара в Санкт-Петербурге произошла драка с участием Григория Лепса

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У бара в Санкт-Петербурге произошла драка между российским певцом Григорием Лепсом и посетителем заведения. Об этом сообщил источник «Известий» в воскресенье, 4 декабря.

По нашей информации, в баре один из посетителей настойчиво просил артиста сфотографироваться с ним, но музыкант грубо отказал ему. Гостя решили вывести из заведения.

Мужчине не понравилось подобное отношение, и он начал нецензурно выражаться в адрес музыканта и его команды. Как предполагается, это и послужило причиной драки.

В результате инцидента никого не задержали. По предварительной информации, в полицию поступала заявка по драке.