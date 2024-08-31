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У 71-летнего директора библиотеки из Самары мошенник выманил миллион

31 августа 2024 11:40
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У 71-летнего директора библиотеки из Самары мошенник выманил миллион

71-летнему директору библиотеки из Самары на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил мужчине, что на портале Госуслуг зафиксирована операция по оформлению на него кредита на сумму 1 000 000р. Пенсионер не поверил звонившему и прервал телефонный звонок. Через непродолжительное время звонок повторился, но абонент уже представился сотрудником банка и задал вопрос пенсионеру на какой расчетный счет ему положить деньги, оформляемого на него кредита. Пенсионер в очередной раз сообщил, что ни каких денежных операций не проводил. На что якобы сотрудник банка, сказал, что по данному факту свяжется с правоохранительными органами. Через некоторое время пенсионеру опять позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и подтвердил слова «сотрудника банка» о кредите.

Потерпевший на этот раз поверил звонившему. Мошенник сообщил, что сможет обезопасить его сбережения. Необходимо взять встречный кредит и перечислить деньги на якобы безопасные счета. Поверив незнакомцу, мужчина перевел 1 600 000 рублей на указанные счета, после чего звонившие перестали выходить на связь. Пенсионер понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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