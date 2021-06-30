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Туристический автобус ехал из Крыма в Тольятти и разбился в Ростовской области

30 июня 2021 13:33
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Туристический автобус ехал из Крыма в Тольятти и разбился в Ростовской области

Серьезная авария произошла в Аксайском районе Ростовской области. В среду, 30 июня, примерно в 4:00 на трассе М-4 «Дон» туристический автобус «догнал» фуру «Iveco».

«Mercedes», как сообщили в ГИБДД региона, следовал по маршруту «Крым – Тольятти». В автобусе было 44 человека.

В этом ДТП пострадали второй водитель автобуса и экскурсовод, сообщает «Российская газета». А пассажиры впоследствии были доставлены в гостиницу, которая расположена на 1024 км трассы М-4 «Дон».

Авария произошла из-за того, что 46-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущейся впереди грузовой машиной. Транспорт серьезно пострадал. Сейчас автобус убрали с трассы, движение по дороге свободно. По факту ДТП проводится доследственная проверка, пишет ГТРК Самара.

Фото: Пресс-служба ГИБДД МВД России по Ростовской области

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