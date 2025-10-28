Трое жителей Самарской области нарушали ПДД и катались по Самарской Луке

107

В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет в одной из социальных сетей полицейские выявили публикацию, содержащую видеозаписи, на которых запечатлены факты грубого нарушения Правил дорожного движения на автодороге «Урал - Солнечная Поляна - Ширяево», а также на территории национального парка «Самарская Лука».

В ходе проверки информации сотрудники отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по городу Жигулевску установили личности жителей Самарской области, после чего задержали троих мужчин 1999, 2000 и 2004 годов рождения, а также двоих 1997 года рождения, и привлекли их к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения), ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков), ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена).

Сотрудники полиции провели с каждым водителем профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения на дороге и необходимости неукоснительного соблюдения ПДД РФ.