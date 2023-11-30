Трое пострадали в ДТП в Самаре

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29 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадало 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 20:50 час., водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем BMW X3, двигался по Ракитовскому шоссе со стороны ул. Олимпийской в направлении Московского шоссе. В пути следования на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог Ракитовское шоссе и проспект Карла Маркса, совершил наезд на автомобиль ЗИЛ-130, перевозящий груз «металл» массой 50 кг, под управлением водителя 1962 года рождения. Грузовой автомобиль стоял на середине перекрестка, пропуская встречный транспорт, для выполнения маневра левого поворота на проспект Карла Маркса в направлении ул. Алма-Атинской. С места ДТП госпитализированы водитель и 35-летняя пассажир легкового автомобиля. Находившаяся в момент аварии на заднем сидении слева, со слов пристегнутая ремнем безопасности, 14-летняя девушка-пассажир а/м BMW X3 самостоятельно обратилась в больницу, где ей рекомендовано амбулаторное лечение.