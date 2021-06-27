Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области водитель объезжал дикое животное и врезался в ограждение
В Самарской области водитель объезжал дикое животное и врезался в ограждение
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»
ТОЦ «Вертикаль» на Московском шоссе в Самаре решили продать за 800 млн рублей
ТОЦ «Вертикаль» на Московском шоссе в Самаре решили продать за 800 млн рублей
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
В июле погоду тоже обещают жаркой
В июле погоду тоже обещают жаркой
Пьяный водитель из Приволжского района может лишиться свободы на два года
Пьяный водитель из Приволжского района может лишиться свободы на два года
Житель Волжского района ответит за незаконную ловлю раков
Житель Волжского района ответит за незаконную ловлю раков
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.17
-0.16
EUR 86.19
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Трое погибли в ДТП на автодороге «Самара-Оренбург – Герасимовка»

27 июня 2021 10:54
177
Трое погибли в ДТП на автодороге Самара-Оренбург – Герасимовка»

26 июня в одиннадцатом часу вечера, на автодороге «Самара-Оренбург – Герасимовка», со стороны с. Герасимовка, в направлении автодороги  «Подъезд к г. Оренбург от  «М-5 Урал»» 130 км (старое направление) на территории Алексеевского района  произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных единиц.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции оказали необходимую помощь пострадавшим, организовали регулирование движения с целью беспрепятственного проезда автотранспорта. В результате дорожной аварии три человека  погибли, среди которых двое несовершеннолетних, еще семь пострадавших с ранениями различной степени тяжести - госпитализированы. Сотрудники органов внутренних дел  выясняют все обстоятельства произошедшего, продолжают устанавливать данные участников дорожной аварии, по факту ДТП проводится проверка. Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.

Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, сообщает облМВД.

Теги: ДТП ДТП с детьми смертельное ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре легковушка сбила подростка
26 июня 2021, 11:08
В Самаре легковушка сбила подростка
Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
473
Две девочки пострадали в ДТП в Сызранском районе
23 июня 2021, 12:59
Две девочки пострадали в ДТП в Сызранском районе
Водитель легковушки, где они ехали, врезался в грузовик. Происшествия
494
Высокая смертность в самарских ДТП вызвала проверку МВД
23 июня 2021, 09:53
Высокая смертность в самарских ДТП вызвала проверку МВД
Им предстоит проанализировать роковую череду масштабных ДТП и постараться выявить причины такой «аномалии». Происшествия
500
В центре внимания
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
74
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
126
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
455
В Самарской области обещают еще одну грозу
26 июня 2021  13:33
В Самарской области обещают еще одну грозу
558
По нарастающей: уже 212 случаев коронавируса нашли в Самарской области за сутки
26 июня 2021  13:03
По нарастающей: уже 212 случаев коронавируса нашли в Самарской области за сутки
636
Весь список