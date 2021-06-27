Трое погибли в ДТП на автодороге «Самара-Оренбург – Герасимовка»

177

26 июня в одиннадцатом часу вечера, на автодороге «Самара-Оренбург – Герасимовка», со стороны с. Герасимовка, в направлении автодороги «Подъезд к г. Оренбург от «М-5 Урал»» 130 км (старое направление) на территории Алексеевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных единиц.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции оказали необходимую помощь пострадавшим, организовали регулирование движения с целью беспрепятственного проезда автотранспорта. В результате дорожной аварии три человека погибли, среди которых двое несовершеннолетних, еще семь пострадавших с ранениями различной степени тяжести - госпитализированы. Сотрудники органов внутренних дел выясняют все обстоятельства произошедшего, продолжают устанавливать данные участников дорожной аварии, по факту ДТП проводится проверка. Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.

Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, сообщает облМВД.